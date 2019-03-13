Исполнительный директор компании Azerfon (торговая марка Nar) Гуннар Панке принял участие в качестве докладчика на третьем Саммите по информационным технологиям стран Центральной и Восточной Европы. На традиционном мероприятии, состоявшемся в Софии 7 марта с участием руководителей ведущих мировых компаний в области ИТ и телекоммуникаций, обсуждались новинки и инновационные изменения в области ИКТ. Исполнительный директор Azerfon, представляющий Азербайджан на саммите, рассказал о цифровой трансформации в современную эпоху, а также о преимуществах цифровой трансформации для телекоммуникационных компаний. В своем выступлении, которое привлекло широкое внимание участников, г-н Панке сказал: «Существует несколько основных определяющих факторов для дальнейшего цифрового преобразования. Во-первых, это динамичный рост числа клиентов, использующих смартфоны и понимающих преимущества цифровых услуг. Второе — это цифровое взаимодействие. Клиенты хотят напрямую взаимодействовать со своим оператором по всем вопросам, и отрасль будет способна поддерживать полностью автоматизированные процессы заказа, доставки и обслуживания. И следующим фактором является внедрение 5G. Эта технология даст дополнительный толчок к цифровому преобразованию всех отраслей, благодаря способности передавать большие объемы данных и предлагать минимальную задержку в передаче, тем самым обеспечивая условия для создания новых цифровых приложений и услуг». Г. Панке также отметил, что интенсивно работает над стратегией реализации, связанной с осуществлением цифровой трансформации в Nar в будущем.

Г.Панке имеет 20-летний опыт работы в сфере фиксированной и мобильной связи, интернета, медиа и телевидения. Он обладает богатым опытом работы на рынках Германии, Франции, Восточной Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Имея обширные знания в сфере развития, осуществления и мониторинга бизнес-стратегии, Г-н Панке также широко известен как эксперт международного уровня.

3-й Саммит по ИКТ для стран Центральной и Восточной Европы, включал в себя обмен мнениями на такие темы как последние тенденции рынка, технологические достижения, современные идеи и будущие перспективы мобильной связи. В саммите принимали участие Лидеры и руководители крупнейших ИКТ компаний стран Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока, Турции и Кавказ, и около 300 экспертов их сетевых операторов, точек обмена трафиком (IXP), Интернет-провайдеров, провайдеров услуг OTT, и других решений. Целью Саммита является собрать вместе представителей ведущих телекоммуникационных компаний для обмена опытом и идеями, а также разработки стратегий, направленных на повышение прибыльности в условиях изменения индустрии телекоммуникаций.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Minval.az