Международная консалтинговая компания Mercer представила рейтинг лучших городов для жизни. Его десятый год подряд возглавила столица Австрии Вена.

На втором месте — швейцарский Цюрих, на третьем — канадский Ванкувер.

Всего в рейтинг попал 231 город. Баку занял 195-е место. Москва на 167, Санкт-Петербург на 174. Киев на 173. Из бывших столиц советских республик, выше других оказался Вильнюс — 81 место. Таллинн — на 86, Минск на 188. Замыкает список столица Ирака — Багдад, разместившаяся на 231 месте.

При составлении рейтинга Mercer учитывала несколько факторов, в том числе транспортную инфраструктуру, медицину, образование, а также социально-культурную, экономическую и политическую среду в этих городах.

Также Mercer анализировала личную безопасность жителей городов, уровень преступности, свободу прессы, ограничение личных свобод и работу правоохранительных органов. Рейтинг личной безопасности возглавил Люксембург, второе место занял Хельсинки, третье — швейцарский Базель. Два последних места заняли Дамаск и Банги, столица Центральноафриканской республики.

Minval.az