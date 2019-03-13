Сенат Франции во втором, окончательном, чтении принял законопроект о поддержании порядка на протестных акциях. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента, передает Rtvi.

Законопроект подготовил председатель фракции правоцентристской партии «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо. По мнению сенатора и его коллег, которые участвовали в создании документа, сейчас право на протест, гарантируемое Декларацией прав человека и гражданина, под угрозой из-за агрессивно настроенных групп манифестантов. По мнению сенаторов, протестующие пытаются избежать правосудия, скрывая свои лица масками.

Ретайо и его коллеги предложили разрешить полиции проводить осмотр протестующих: ощупывать их и открывать их сумки. Уточняется, что это касается тех демонстраций, на которых есть угроза порядку.

Кроме того, сенаторы предложили создать «черные списки» из тех, кому запрещено участвовать в митингах. Также в новом законопроекте предлагается ввести наказание за сокрытие лица под маской (до года заключения и €15 тысяч штрафа).

Теперь законопроект должен рассмотреть президент Франции, который может подписать его или применить право вето в течение 15 дней.

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