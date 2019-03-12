Иранская правозащитница и адвокат Насрин Сотудех Революционным судом города Тегерана осуждена к 32 годам лишения свободы. Ее также приговорили к 148 ударам розгами, сообщает Радио Фардо (Персидская служба Радио Свобода) со ссылкой на мужа правозащитницы Реза Хандана.

Насрин Сотудех ранее была приговорена к пяти годам тюрьмы по обвинению в заговоре против власти и к двум годам — за оскорбление Верховного лидера Ирана. Известная правозащитница должна провести в тюрьме еще 37 лет, говорит Реза Хандон.

56-летнюю Сотудех отправили за решетку в июне прошлого года по приговору, принятому в ее отсутствие в сентябре 2016 года. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, Насрин Сотудех была приговорена к 5 годам лишения свободы за «деятельность против национальной безопасности в сотрудничестве с внутренними и иностранными антиреволюционными элементами».

Международные правозащитные группы и правительство США осудили арест адвоката, которая ранее в 2018 году защищала права нескольких женщин, задержанных за публичный протест против принудительного ношения хиджаба.

Насрин Сотудех, которая в 2012 году была награждена Европейским парламентом премией имени Сахарова за свободу мысли, отрицает все обвинения в свой адрес.

«Мирная деятельность Насрин Сотудех, направленная на отмену обязательного ношения хиджаба, а также ее адвокатская деятельность стали причиной уголовного наказания», — говорится в заявлении правозащитной организации Amnesty International, опубликованном 4 марта. Другой причиной наказания Сотудех, по словам правозащитников, является ее борьба за отмену смертной казни в Иране.

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