Живущий в Польше чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщил, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть из-за того, что он назвал предателем первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщает «Медуза».

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья — официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть. <…> Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ», — приводит перевод слов Даудова «Русская служба Би-би-си».

Даудов заявил это в прямом эфире в своем инстаграме 9 марта, писал«Кавказский узел». Копию обращения Абдурахманов выложил в телеграме. Он заявил «Би-би-си», что считает угрозу «реальной и опасной».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что «в правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле».

Minval.az