В преддверии праздника Новруз Байрамы активисты Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА) навестили школу №78 имени Гейдара Алиева и воспитанников Дома детства, расположенного на Верхней Террасе на улице Оренбургская. Представители диаспоры подготовили большую творческо-просветительскую программу: рассказали ребятам об Азербайджане и его столице Баку, пояснили значение гимна и флага, раскрыли смысл национальных традиций, богатство азербайджанской кухни, продемонстрировали несколько театральных и музыкальных номеров, провели увлекательные мастер-классы и сыграли в народные игры.

— Наша автономия дружит с несколькими детскими домами, а с 78-ой школой нас связывают почти родственные отношения – ведь не зря она носит имя общенационального лидера нашего народа, — говорит председатель УРАНКА Ислам Гусейнов, — И каждая подобная встреча для нас – это возможность привить ребятам основные принципы дружбы, взаимоуважения, терпимости к национальным различиям. Эти ценности необходимо закладывать в раннем возрасте. В школе, повторюсь, нас знают очень хороши и принимали как старых друзей. А в Доме детства были впервые. Сотрудники и воспитанники приняли нас с большим интересом и радушием– думаю, каждый из них почувствовал тепло и доброту, которые живут в сердце азербайджанского народа.

Ислам Ровшанович рассказал школьникам и воспитанникам Дома детства о том, что настоящий патриотизм – это глубокая любовь к своей родине, уважение к людям, которые живут на одной земле, забота о близких и работа на общее благо.

В 78-ой школе на творческом празднике также присутствовали председатель Ульяновской региональной еврейской национально-культурной автономии Игорь Дабакаров, руководительница общественной организации «Русский дом» Тамара Кулябина, а также глава ульяновского представительства Азербайджанской молодежной организации России Узеир Гусейнов. Все они тепло поприветствовали школьников и их наставников, и присоединились к поздравлениям.

За творческую часть визита отвечало молодежное крыло автономии(Студенческий Клуб Азербайджанцев Ульяновска), которым руководит Амиль Валеев. Он и его единомышленники принимают все более активное участие в общественной жизни города. Один из самых действенных инструментов в их руках – богатейшее культурное наследие Азербайджана: песни, стихи, притчи и театральные миниатюры. В каждое выступление они вкладываются с энтузиазмом и большой самоотдачей, за что и любимы своими зрителями. Программа, которую они продемонстрировали в школе и в Доме детства, построена на принципах интерактивности – каждый из зрителей одновременно является ее участником.

— Культура – это универсальный язык, на котором друг с другом могут свободно общаться люди любых возрастов, национальностей, любого вероисповедания и социального уровня, — говорит Амиль, — Мальчишки и девчонки очень внимательно отсмотрели нашу программу, смеялись, грустили и размышляли вместе с нами, пели, играли, танцевали. Каждый раз, когда мы на подобных мероприятиях говорим о нашей родине и видим, с каким интересом люди слушают, это вдохновляет нас!

И, конечно-же, что за праздник без подарков! Активисты преподнесли ученикам и учителям школы сладкие подарки, а Дому детства – наборы спортивной экипировки.

— В школе мы посетили музей национальной истории и культуры, основанный нашей диаспорой, — рассказывает Амиль, — Несмотря на то, что большинство из нас уже там бывало, всякий раз с интересом туда приходим и узнаем что-то новое. А в Доме детства есть свой музей, по которому нам устроили экскурсию. Также нам продемонстрировали, в каких условиях живут воспитанники – это отдельные коттеджи для приемных семей, в каждой из которых воспитываются по 8-10 детей. Все на очень достойном уровне! Было очень познавательно и трогательно – низкий поклон всем, кто заботится о детишках, попавших в сложную жизненную ситуацию.

В завершение встречи в Доме детства азербайджанская молодежь сыграла с ребятишками в футбол. По словам руководителя Дома Натальи Жидковой, визит активистов УРАНКА был не только веселым и праздничным, но и очень полезным в образовательном и общественном плане – первое знакомство с культурой азербайджанского народа прошло в замечательной атмосфере:

«Мы очень благодарны нашим азербайджанским друзьям за их внимание и прекрасное общение. Надеюсь, наша дружба продолжится и будет только крепнуть».

Minval.az