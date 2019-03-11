Руководство туринского «Ювентуса» пригласило на пост главного тренера клуба француза Зинедина Зидана. Об этом сообщает El Pais.

Специалисту предложили трехлетний контракт. Отмечается, что Зидан уже встречался с представителями «Ювентуса» в Турине. Об итогах переговоров ничего не известно.

По информации источника El Pais, другим претендентом на 46-летнего специалиста являлся мадридский «Реал». Встречи с французом искал президент сливочных Флорентино Перес, но Зидан ответил отказом на предложение вернуться в Мадрид. Он тренировал «Королевский клуб» с 2014 по 2016 год, трижды выиграв Лигу чемпионов.

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