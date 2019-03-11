Банк Республика продолжает кампанию «Газандыран Чершенбелер» по случаю национального праздника Новруз. В предстоящий «Йел чершенбеси» Банк порадует клиентов, которые желают надежно защитить и увеличить свои сбережения, разместив их под высокими процентами.

Так, только один день 12 марта клиенты, размещающие депозиты до 100 000 манат, и со сроком на 1 год, смогут заработать +1% БОНУС с условием выплаты процентов в конце срока. Таким образом, в рамках кампании, клиенты получат возможность надежно увеличить свои манатные сбережения с 11% + 1% процентной ставкой.

Банк Республика является членом Фонда Страхования Депозитов АР и все вклады автоматически страхуются в рамках условий Фонда.

Если Вы хотите с приходом весны надежно защитить свои средства и получить дополнительный доход, не упустите эту возможность!

Размещая свои средства в Банке Республика, вы получаете несколько преимуществ. Помимо кредита на более выгодных условиях под залог депозита, вы можете бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şobə и услугой İnternet Şöbə.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Minval.az