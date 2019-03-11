ФИФА получил от Катара 880 миллионов долларов за право проведения ЧМ-2022, утверждает The Sunday Times.

По информации источника, в распоряжении которого есть скриншоты документов с подписью президента ФИФА Йозефа Блаттера, за 21 день до выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022 катарский канал Al Jazeerа (им владеет эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани – прим. ред) подписал с ФИФА ТВ-контракт на 400 млн долларов.

Канал, как следует из документов, выкупал права на показ всех соревнований под эгидой ФИФА за 150 млн долларов в период с 2015-го по 2018-й и за 150 млн с 2019-го по 2022-й, включая ЧМ в Катаре.

В контракт был включен бонус 100 млн долларов, если ФИФА отдаст ЧМ-2022 Катару.

Через три года, как информирует источник, Катар предложил еще один контракт стоимостью 480 млн долларов от имени компании beIN Media Group.

Издание напоминает, что тогда комиссия под руководством Майкла Гарсии проводила расследование коррупции в ФИФА, в том числе при определении стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Вскоре после этого контракта ФИФА отказалась публиковать полную версию отчета, несмотря на публичные требования Гарсии сделать это.

В ФИФА пока не комментировали ситуацию.

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