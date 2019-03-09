В городе Матурин, штат Монагас, Венесуэла, из-за отключения электричества в больнице погибли 15 детей. Об этом 8 марта сообщила депутат Национальной ассамблеи Мария Эрнандес дель Кастильо в своем твиттере.

«В морге в Матурин нам сказали, что сегодня умерли 15 детей», — написала Эрнандес дель Кастильо.

Она сообщила, что у больницы не было собственных генераторов из-за чего там сложилась «критическая ситуация».

Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо на митинге перед сторонниками в Каракасе возложил вину за отключение электричества на власти страны, а также призвал сторонников сменить их.

При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении электричества «американский империализм».

Minval.az