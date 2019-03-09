На 97-м году жизни скончался российский и советский актер Владимир Этуш. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

В пятницу, 8 марта, актеру стало плохо. Скорая госпитализировала его в реанимационное отделение одной из московских больниц. Он был без сознания. К сожалению врачам не удалось спасти легендарного артиста, сообщило издание Театрал.

Би-би-си отмечает, что, по всей вероятности, на момент смерти он был старейшим в мире работающим актером. По этому показателю его обошел только занесенный в Книгу Гиннесса российский же артист Владимир Зельдин.

В.Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, но датой рождения в паспорте значится 6 мая 1923 года.

После неудачной попытки поступить в ГИТИС В.Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. В последних числах сентября 1941 года записался добровольцем на фронт. Был награжден орденом Красной звезды и медалями. Воевал в звании старшего лейтенанта, был тяжело ранен и получил 2-ю группу инвалидности.

Сыграл более 30 ролей в театре и более 40 ролей в кино. Дебютом в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине «Адмирал Ушаков» (1953). Главный успех пришел к В.Этушу в 1965 году, после роли Купо в драме Эмиля Золя «Западня».

Известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Двенадцать стульев» (1971) и «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).

С 1987 года по 2003 год В.Этуш был ректором Щукинского училища, с 2003 года — художественный руководитель.

Актер является лауреатом Высшей театральной премии Москвы «Хрустальная Турандот», лауреатом Государственной премии РФ, удостоен многих медалей и орденов.

2 апреля 2009 года В.Этуш был избран директором Центрального Дома Актера имени А.А.Яблочкиной (ЦДА), который возглавлял до 21 октября 2011 года.

В.Этуш — народный артист СССР и РСФСР.

Minval.az