МЧС Азербайджана распространило официальное сообщение в связи с пожаром, произошедшим утром в субботу в Бинагадинском районе Баку, передает Trend.

Согласно информации, на третьем этаже пятиэтажного жилого здания на кухне однокомнатной квартиры с общей площадью 28 квадратных метров сгорели кухонные принадлежности на площади шесть квадратных метров. Из-за высокой температуры обгорел потолок ванной комнаты. Согласно сообщению, оставшаяся часть квартиры была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделением пожарной охраны.

Minval.az