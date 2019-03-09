Глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с успешным испытанием нового американского многоразового пилотируемого корабля Dragon 2.

«Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», — написал Маск в комментариях к посту в Twitter «Роскосмоса».

Рогозин поздравил глав NASA и SpaceX Джима Брайденстайна и Илона Маска с успешным приводнением пилотируемого корабля Dragon 2. По его словам, создание альтернативной транспортной системы к МКС гарантирует безопасность и стабильность работы станции.

Minval.az