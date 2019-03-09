Из-за перебоев с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек. Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес в Twitter.

«Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством скончались 79 человек», – написал он.

По словам депутата, еще как минимум два человека погибли из-за массового отключения электричества в четверг, 7 марта.

21 из 23 штатов Венесуэлы остался без энергоснабжения. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро. Перебои также произошли в работе телефонных сетей и интернета.

Minval.az