Армянский сапер, участвующий в миссии в Сирии, получил ранение в результате взрыва мины, сообщил Центр гуманитарного разминирования и экспертизы Армении.
В результате инцидента сапер получил ранение правой стопы.
Армянский сапер, участвующий в миссии в Сирии, получил ранение в результате взрыва мины, сообщил Центр гуманитарного разминирования и экспертизы Армении.
В результате инцидента сапер получил ранение правой стопы.
Дата: 2019/03/08 0:11
Раздел: Новость
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