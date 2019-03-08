Глава американской корпорации Apple Тим Кук вместо фамилии в своём аккаунте в Twitter поставил логотип компании.

Как пишет RT, данный шаг последовал после того, как президент США Дональд Трамп оговорился и назвал его Тимом Эпплом.

Отмечается, что после данного инцидента многие пользователи социальных сетей призвали главу Apple изменить своё имя в Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал Тима Кука, главу американской корпорации Apple, Тимом Эпплом.

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