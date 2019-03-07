Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 7 марта, впервые собственноручно сделала пост в Instagram. Об этом сообщается в четверг в официальном блоге британского королевского дома.

Августейшая особа прикоснулась к экрану специально приготовленного для этого iPad во время своего визита в лондонский Музей науки.

Первым постом Ее Величества стал архивный документ 1843 года — это письмо английского математика и изобретателя первой аналитической вычислительной машины Чарльза Бэббиджа, адресованное принцу Альберту — супругу королевы Виктории.

Minval.az