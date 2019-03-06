Азербайджан рассматривает стремление премьер-министра Армении Никола Пашиняна изменить формат переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как подрыв деятельности Минской группы (МГ) ОБСЕ.

«Стремление премьер-министра Армении изменить формат переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как уничтожение деятельности МГ ОБСЕ, в частности его сопредседателей из России, США и Франции», — говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана, которое приводит агентство «Интерфакс».

«Невозможно изменить формат, утвержденный Хельсинским решением Совета Министров ОБСЕ от 1992 году, без консенсуса государств-членов ОБСЕ»,- отмечается в заявлении.

МИД отмечает, что согласно этому решению, Армения и Азербайджан выступают в качестве сторон конфликта, а азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха – заинтересованными сторонами.

«Было хорошо, если руководство Армении не будет терять времени на словарные импровизации для поисков новой интерпретации мирного урегулирования конфликта. Каждый, кто вовлечен в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, знает и признает, что план урегулирования конфликта четко определен», — отмечает МИД Азербайджана.

Minval.az