Около 11 млн жителей Северной Кореи не получают достаточно еды для нормального уровня жизни, потому что производство продуктов в 2018 году в КНДР упало до минимума за последние десять лет. Об этом сообщили в докладе ООН, который посвящен Северной Корее.

В 2018 году в КНДР произвели 4,95 млн тонн продуктов. Это на 9% меньше показателей 2017 года. В ООН снижение показателя объяснили дефицитом пахотных земель, периодическими стихийными бедствиями и отсутствием доступа к современным удобрениям и сельскохозяйственной технике.

Специалисты ООН полагают, что КНДР нужно выделить гуманитарную помощь на сумму в $120 млн.

По словам Тапана Мишра, сотрудника ООН, занимающийся помощью Северной Корее, недоедание угрожает целому поколению детей. Он добавил, что в 2018 году организация не смогла помочь сотням тысяч людей, которые находятся в бедственном положении. Например, 85 тысяч детей, сильно страдающих от голода, так и не получили гуманитарную помощь.

Из-за неэффективности экономической модели в стране, санкций за разработку ядерной программы и горных территорий, непригодых для земледелия, Северная Корея сталкивается с нехваткой еды для населения.

Minval.az