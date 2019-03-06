Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.

Детали пранка Вован и Лексус предоставили агентству Sputnik Mundo.

Отмечается, что во время беседы они говорили от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Пранкеры рассказывали Абрамсу о «венесуэльских счетах» в вымышленном банке «Лимпопо» и пытались выяснить планы Вашингтона в отношении Каракаса.

Уточняется, что во время переговоров Абрамс призвал заморозить все счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро и даже заявил о возможности появления проблем у Швейцарии после прихода к власти в латиноамериканской стране лидера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если данные счета не будут заморожены.

Как указывает агентство, представитель США также убеждал пранкеров в том, что у американской стороны нет планов вводить в Венесуэлу войска.

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