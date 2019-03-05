Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручения правительству касательно скорейшего назначения генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает РИА Новости, об этом сообщил во вторник вице-премьер республики Игорь Петришенко.

Александр Лукашенко во вторник на совещании с руководством правительства и высших госорганов назвал ситуацию в ОДКБ «нездоровой», отметил, что это связано также с назначением генсека и поэтому ее надо разрешить как можно скорее.

«Мы эту тему обсуждали на совещании у президента, были даны ряд конкретных поручений. По этим направлениям будем отрабатывать. Эта работа велась и не прекращалась. Мы продолжим в дальнейшем отработку этого вопроса для того, чтобы наконец-то наша военно-политическая организация получила легитимно назначенного генерального секретаря», — сказал Петришенко.

Minval.az