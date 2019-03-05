Решение американского президента Дональда Трампа отменить торговые льготы для Турции может привести к негативным последствиям для бизнеса США. Об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

«К сожалению, данное решение противоречит нашей общей цели по достижению уровня товарооборота в $75 млрд. Оно негативно отразится на американском малом и среднем бизнесе, а также на производителях», — написала Пекджан в своём Twitter.

Она подчеркнула, что Турция занимала пятое место среди всех стран по объёмам экспорта в США ($1,74 млрд, или 8,2%).

При этом отмечается, что объём импорта из США в Турцию составил $20,9 млрд за 11 месяцев 2018 года.

Министр выразила надежду на улучшение двусторонних торговых отношений и сохранение США в качестве стратегического партнёра.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили о намерении Трампа лишить Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.

Minval.az