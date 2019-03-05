Издательско-коммуникационная группа «Бизнес-Диалог Медиа» готовит к запуску журнал “World Business Guide. Azerbaijan”.

Сегодня генерального директора группы Марию Суворовскую, председателя редакционного совета издания Вадима Винокурова и советника генерального директора по направлению «Азербайджан» Саадет Караеву с деловой миссией принял помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Было получено одобрение издания российско-азербайджанского делового журнала, договорились о продолжении и развитии гуманитарных проектов «Бизнес-Диалог Медиа» и журнала Russian Business Guide, направленных на дружбу между народами России и Азербайджана.

Мария Суворовская: «Экономическое развитие Азербайджана, проекты, реализуемые командой президента Азербайджанской Республики, достойны освещения в России и за рубежом. Как показывают исследования, бизнесу комфортно в стране. Поэтому, надеюсь, наш журнал откроет прекрасный Азербайджан для новых и разных представителей делового сообщества, живущих в разных уголках мира».

Minval.az