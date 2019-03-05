В урегулировании карабахского конфликта необходимо найти политическое решение в рамках международного права, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться, и необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом», — сказал Д.Туск на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник в Брюсселе.

Председатель Европейского совета отметил, что вселяет надежду переговорный процесс и контакты двух сторон по вопросу армяно-азербайджанского конфликта.

Minval.az