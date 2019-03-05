Американские войска, входящие в Европейское командования Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), сообщает ЦАХАЛ.

Целью размещения заявляется «обучение способности быстро развертывать сложные системы по всему миру при одновременном укреплении потенциала и возможностей с системами противовоздушной обороны ВВС Израиля».

Развертывание THAAD в Израиле вызвано усиливающейся ракетной угрозой со стороны Ирана.

Подвижный комплекс ПРО наземного базирования THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Поражение цели осуществляется путем кинетического перехвата. Головным разработчиком THAAD выступает американская военно-промышленная компания. Система серийно выпускается с 2008 года.

Minval.az