Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Об этом он сообщил на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА.

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», — выступил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что главный принцип союза — равные условия для всех граждан и «постулат суверенитета».

По его словам, российское руководство ранее выступило с инициативой о пересмотре подходов к интеграции. «Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что пока необходимо провести анализ совместной работы и выявить, «где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать». Также он отметил, что наиболее актуальные проблемы двустороннего взаимодействия на данный момент находятся в сфере экономики.

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