Венесуэла перенесет офис металлургической компании в Москву. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказала вице-президент страны Дэлси Родригес.

«Мы планируем перевести сюда представительство компании, которая занимается разработкой железа и алюминия», — сказала она. О какой именно компании идет речь, Родригес не уточнила.

У Венесуэлы, напоминает «Интерфакс», есть компания Corporacion Venezolana de Guayana (CVG), имеющая децентрализованную структуру. Она объединяет золоторудные предприятия, производителей алюминия и стали и компании по добыче других полезных ископаемых. В корпорацию входят 14 крупных концернов, среди них — сталелитейная компания SIDOR SA .

Кроме того, алюминиевой отраслью занимается отдельная компания Corporacion Nacional del Aluminio SA (Corpoalum), которая ранее входила в холдинг CVG.

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