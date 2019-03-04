Причиной смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство. Об этом сообщается в инстаграме группы.

«Новости правдивы, не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные», — говорится в сообщении.

Minval.az