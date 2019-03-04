Израильские военные застрелили двух палестинцев, которые сбили на машине нескольких солдат Армии обороны Израиля на Западном берегу. Об этом 4 марта пишет Times of Israel.

Еще одного палестинца, который участвовал в наезде, арестовали. Серьезно пострадал израильский офицер, один солдат получил легкие травмы. В ЦАХАЛ считают, что наезд — не несчастный случай, а целенаправленная атака.

Нападение на военных произошло в ночь на 4 марта недалеко от деревни Нима, где израильтяне проводили спецоперацию и арестовали нескольких человек.

На выезде из деревни армейский грузовик сломался, и его отогнали на обочину. Когда солдаты вышли из машины, чтобы ее подтолкнуть, их попытались задавить палестинцы на машине.

Движение ХАМАС одобрило нападение на израильских солдат и назвало его проявлением борьбы палестинцев за свои права и против оккупантов.

Израильские военные предупредили о возможном обострении обстановки в ближайшие месяцы в секторе Газа и на Западном берегу. Это связывают с парламентскими выборами в Израиле, борьбой за власть в Палестине между ФАТХ и ХАМАС, а также попытками президента США Дональда Трампа предложить свой план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, отмечает Rtvi.

В конце февраля комиссия ООН по правам человека заподозрила Израиль в нарушении норм международного и гуманитарного права при подавлении беспорядков на границе с сектором Газа, которые начались весной 2018 года. Число погибших палестинцев оценили в 189 человек, среди которых 35 детей.

Выступления палестинцев в ООН назвали гражданскими протестами, у которых были политические цели. Израиль не согласился с выводами комиссии и настаивает, что защищался от террористов из ХАМАС.

В середине июня 2018 года Генассамблея ООН также приняла резолюцию, в которой осудила действия Израиля на границе с Палестиной.

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