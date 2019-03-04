В Еврейской автономной области России началась проверка после информации в СМИ о том, что одном из моргов ввели «самообслуживание». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру ЕАО.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что местные медики и полицейские якобы отказываются перевозить в морг умерших, поэтому жители самостоятельно развозят мертвых на своих автомобилях, а также сами заносят тела и кладут их в холодильник.

Отмечается, что прокуратура уже отправилась проверять больницу, в которой ввели «самообслуживание».

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