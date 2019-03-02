Президент РФ Владимир Путин открыл XXIX Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске, пожелав спортсменам ярких побед и успеха.

«Поздравляю всех с началом соревнований, желаю удачи, убедительных и красивых, ярких побед», — сказал В.Путин, выступая на церемонии открытия Универсиады — 2019 в Красноярске.

Президент отметил, что на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришел всемирный праздник студенческого спорта, «праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы».

«Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику», — подчеркнул президент, передает агенство «Интерфакс».

В.Путин выразил уверенность, что дни проведённые на Универсиаде запомнятся спортсменам на всю жизнь, подарив добрые впечатления, и войдут в историю мирового спорта яркой страницей. «Именно такими стали и летняя Универсиада в Казани, и Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу — все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия», — отметил глава государства.

Своих гостей Россия всегда встречает по-русски радушно, подчеркнул В.Путин, с открытым сердцем. «И искренне благодарны вам — спортсменам, тренерским штабам и федерациям — за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям», — сказал президент РФ

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