3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью ожидается изморось. Юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Министерство предупреждает, что 3 марта скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, временами ветер усилится до 20-23 м/с, порой до 25 м/с.

В некоторых районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, местами интенсивные. В горных районах возможен снег. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

Министерство предупреждает, что 3 марта в основном в северных и западных районах ожидаются нестабильные погодные условия, переменные осадки. В некоторых местах осадки примут интенсивный характер, в горных районах есть вероятность снега. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, днем в отдельных местах достигнет 23-28 м/с.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 3 марта на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, что может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

Minval.az