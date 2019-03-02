Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену.

Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за разработки в области полупроводниковой техники. Он был одним из четырех россиян, получивших эту премию после 1991 года.

С 1995 года ученый был депутатом Госдумы, с 1999-го — как член фракции КПРФ. «Мы гордились тем, что он работал в нашей фракции в Госдуме», — цитирует «Интерфакс» лидера партии Геннадия Зюганова.

Жорес Алферов был вице-президентом РАН с 1991 по 2017 год. С 1997 года он был ректором Санкт-Петербургского академического университета.

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