

Cоциальная сеть Twitter разрабатывает новую функцию, позволяющую пользователям скрывать ответы на свои сообщения, рассказал директор по продукту компании и сооснователь Periscope Кейвон Бейкпур.

Первой на новую функцию обратилавнимание эксперт Джейн Маньчун Вонг. На ее скриншотах видна кнопка «Hide Tweet» («Скрыть твит»). Также есть функция «View Hidden Tweets», которая позволяет любому пользователю увидеть скрытые сообщения.

В Twitter сообщили, что функция «Скрыть твит» будет прозрачной, поэтому сообщество заметит, если пользователь уберет сообщения, которые ему не понравились.

Публично функцию начнуттестировать в ближайшие месяц

Minval.az