Бывший вице-президент ФИФА и руководитель Конференции футбола Океании Дэвид Чанг был отстранён на 6,5 года.

Как сообщает AP, причина связана с финансовыми махинациями.

Решение об отстранении бывшего высокопоставленного чиновника приняли в руководстве ФИФА. Чанга уличили в махинациях при строительстве спортивных объектов с бюджетом 20 млн долларов. Комиссия ФИФА установила, что Чанг «принимал подарки», также был установлен конфликт интересов. Бывший чиновник заплатит штраф в размере 100 тыс. долларов.

Напомним, что Представитель Папуа — Новой Гвинеи покинул свой пост в прошлом году, когда комиссия ФИФА провела аудит строительства новой штаб-квартиры в Окленде (Новая Зеландия). После этого в ФИФА было принято решение заморозить финансирование строительства.

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