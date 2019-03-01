Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму во время матча с «Торонто Мэйпл Лифс». Видео появилось на YouTube-канале Sportsnet.

В концовке второго периода нападающий «Торонто» Митчелл Марнер столкнулся с Бойчаком. При падении Марнер задел коньком горло защитника. Последний схватился за шею и покинул лед в сопровождении медиков. В третьем периоде он вернулся на площадку.

Встреча завершилась победой «Айлендерс» со счетом 6:1. После 63 матчей команда занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ, имея в активе 81 очко. «Торонто» находится на третьем месте с 82 очками.

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