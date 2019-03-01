Двукратному паралимпийскому чемпиону Азербайджана по дзюдо Ильхаму Закиеву присвоено почетное звание.

Как сообщает Report, ветеран спорта был награжден званием заслуженный тренер на церемонии награждения, организованной в министерстве и спорта по случаю Дня физической культуры и спорта – 5 марта.

Также звания заслуженного тренера удостоены чемпион мира и Европы, тяжелоатлет Низами Пашаев и известный тхэквондист Рашад Ахмедов.

Бывший рефери ФИФА Анар Салманов удостоен звания почетного работника физической культуры и спорта.

Награды представили замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов и заведующий отделом спорта министерства Фарид Мансуров.

Отметим, что в целом 40 человек были удостоены звания заслуженный тренер, 20 – почетный работник физкультуры и спорта, 4 – судей республиканского уровня, 5 – заслуженного мастера спорта.

Minval.az