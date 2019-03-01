Чеченский министр культуры Хож-Бауди Дааев подверг жесткой критике актера Билли Портера, который на церемонии премии «Оскар-2019» «появился в женском платье-фраке». Об этом он оставил запись в «Инстаграме».

​Дааев критично высказался о приходе в моду совмещения элементов мужской и женской одежды: «Испокон веков наша культура, наши предки чётко выстраивали эти грани, правила и нерушимые устои между мужчиной и женщиной, и отсекали головытем, кто пытался это нарушить. Но, к большому сожалению, сегодня на улицах городов величественного Кавказа можно увидеть ‘модный приговор’ вышеуказанным ценностям в виде использования атрибутов национальной мужской одежды на женском одеянии».

Министр призвал молодежь кавказских республик «не допускать и всячески пресекать попытки внести в нашу культуру унизительные для нас нововведения».

Minval.az