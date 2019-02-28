МИД России не является соучредителем, соорганизатором визита российских парламентариев в Азербайджан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос армянского журналиста о том, кто именно организовал поездку депутатов в Баку, которые приняли участие в шествии по случаю годовщины Хаджалинского геноцида.

В акции приняли участие и российские депутаты Оксана Пушкина, Дмитрий Савельев и Ирина Роднина.

«Страшный кровавый карабахский конфликт принес смерть и страдания множеству невинных людей — и азербайджанцам, и армянам. Россия всегда считала и продолжает считать это огромной трагедией. Мне кажется, это известная позиция, но я хотела бы ее переподтвердить», — отметила Захарова.

По словам дипломата, Россия всегда была заинтересована в решении нагорно-карабахского конфликта.

«Наша страна прилагает значительные, большие усилия в поиске путей мирного урегулирования этого конфликта. Мы и впредь будем уделять этому первостепенное внимание», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

«Вы сказали о том, что там принимали участие российские депутаты. Мне кажется, было бы справедливо относительно того, как они самоорганизовались, задать вопрос именно им. Министерство иностранных дел России не являлось соучредителем, соорганизатором данного мероприятия», — добавила Захарова.

По ее словам, лучше обратиться к участникам этого шествия и лично у них выяснить все вопросы. При этом позиция МИД России останется неизменной.

Minval.az