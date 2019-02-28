«Указ президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» имеет большое значение. Ни в одной части мира не предпринят подобный шаг, людям не пошли на уступки в такой форме».

Об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли, передает Репорт.

Председатель комитета отметил, что «в центре этого шага стоит гражданин».

«Естественно, банкам тоже будет выгода от этого. Особо отмечаю, что здесь преимущественно защищаются интересы гражданина. Этим шагом президент Ильхам Алиев еще раз показал близость к народу. Этот указ – поддержка и банковской системы, возрастет количество доверяющих банкам, вкладывающих деньги. В финансовой системе страны идет усовершенствование. Президент Ильхам Алиев в выступлениях отмечал, что 2019 год станет годом реформ. Президент сдерживает это слово».

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