Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отказался от встречи со спикером Национального собрания (НС) Армении Араратом Мирзояном.

«Традиционно первый визит спикеров Национального Собрания был в Москву. Аналогичное произошло и в случае с Араратом Мирзояном, но его визит имеет примечательный протокольно-содержательный нюанс: до настоящего времени визиты спикеров НС Овика Абрамяна, Галуста Саакяна и Ара Баблояна были организованы таким образом, чтобы они встретились одновременно с руководителями двух палат Государственной Думы РФ – со спикером верхней палаты российского парламента, а также со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным»,- сообщает газета «Грапарак».

«Однако встреча Арарата Мирзояна с Володиным не была намечена: и, учитывая российский сложный имперский протокол, это точно не могло быть случайностью.

Давайте вспомним, что Володин считается представителем силовых структур в Государственной Думе, который слывет строгим политиком в отличие от Матвиенко, и очевидно, отсутствие встречи с находящимся в эти дни в Москве Володиным – особый месседж армянским властям, о том, что, мол, мы «любим» вас, но не выпускаем палку из рук: не очень доверяем вашим признаниям в любви», — передает источник газеты в НС.

Minval.az