Представители двух похоронных бюро подали в суд на пастора, который «воскресил» покойника на глазах скорбящих родственников. Обвинение утверждает, что «чародей» скомпрометировал компанию, оказывающие ритуальные услуги, арендовав у них гроб и остальные атрибуты погребения, сообщает BBC .

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как пастор Альф Лукау смотрит в открытый гроб, где лежит человек, и громко кричит: «Встань!». Внезапно усопший поднимается.

Представители похоронных компаний утверждают, что пастор обманул их, иначе бы они никогда не стали принимать участие в подобной процедуре.

«Чудес не бывает!», — считают истцы.

Они называют Альфа Лукау мошенником. Представители местной церкви, где произошло воскрешение, также не верят в магические способности пастора.

В этом вопросе разбирается следствие.

Minval.az