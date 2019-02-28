Ирина Шейк отказывается комментировать разговоры о вероятном романе 44-летнего Брэдли Купера и 32-летней Леди Гаги. Но ее действия красноречивее слов: 33-летняя модель отписалась от певицы в Instagram и Twitter.

Друзья Шейк уверяют, что она не сомневается в отце своего ребенка и прекрасно понимает,что Брэдли просто хороший артист. Причина отписки, по мнению ближайшего окружения,в том, что модели очень надоела шумиха вокруг Купера и Леди Гаги, которую создали ради пиара фильма «Звезда родилась».

«Дело не в том, что она не любит Леди Гагу или ревнует, но ей надоели постоянные истории о „химии“ в отношениях певицы с Брэдли. Ирине не привыкать к лживым сплетням — она все-таки встречалась с Криштиану Роналдо, но рекламная кампания затянулась, и Шейк ждет ее окончания», — рассказал газете The Sun близкий друг семьи.

По словам источника, Шейк действительно очень рада успеху фильма Брэдли Купера,который стал его режиссерским дебютом. И она с волнением шла на «Оскар». Причиной ее недовольства, которое заметили некоторые гости, друзья назвали просто усталость. Во время церемонии модель сидела между возлюбленным и Леди Гагой, как бы разделяя их собой.

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