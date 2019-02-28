По словам главы правительства Армении Никола Пашиняна, позиция официальной Анкары по Карабаху не оставляет возможностей для диалога по налаживанию армяно-турецких отношений.

«Власти Турции продолжают связывать двусторонние отношения с отношениями Карабах-Армения-Азербайджан. До тех пор, пока ситуация такова, у нас не может быть оснований для оптимизма. Мы готовы обсуждать эти отношения, но без предварительных условий. Однако Анкара ставит предварительные условия, связанные с Карабахом», — посетовал Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Тегеране.

Minval.az