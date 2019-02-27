Голливудский актер Бен Аффлек попал в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Пользователей Сети шокировало то, как звезда выглядит. Об этом сообщает The Sun.

Накануне 46-летний Аффлек покинул центр реабилитации, где он очередной раз лечился от алкоголизма.

На снимках видно, что актер сильно истощен. Спортивные штаны и свободная толстовка не скрыли худобу Аффлека. Его лицо выглядит осунувшимся, на нем торчат скулы.

Аффлек вал в депрессию после расставания с Линдси Шукус и начал прикладываться к бутылке. В средине 2018 года актер признался в алкогольной зависимости, с августа Бэн Аффлек начал лечиться от алкоголизма.

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