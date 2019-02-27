В Высшем земельном суде Мюнхена 27 февраля начался процесс над племянником телеведущего Дмитрия Киселева Сергеем Киселевым по делу об участии в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает RTVI.

По версии следствия, обвиняемый планировал участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины, чтобы включить в состав России часть украинской территории. При этом само участие в боевых действиях в Донбассе предметом разбирательств не является. Баварская прокуратура обвиняет Сергея Киселева в подготовке преступления, которое угрожало государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием.

В августе 2014 года Киселев проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне самопровозглашенной ДНР. По словам стороны обвинения, тогда он имел при себе автомат Калашникова и пистолет.

Немецкие власти начали расследование в отношении Киселева в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и депортировали в Германию. С тех пор он находится под стражей.

Телеканал OstWest выяснил, что Сергей Киселев имеет сан священника с 1994 года. Несколько лет он служил в Казанском соборе на Красной площади. В Германию Киселев предположительно переехал в 1996 году и стал служить в православных храмах в баварском Ингольштадте и соседнем австрийском Зальцбурге. На сайте Русской православной церкви за рубежом есть его фотографии с бородой и в рясе.

Газета Welt написала, что на странице Киселева в социальной сети «ВКонтакте» нашла фотографию, на которой 12 мужчин позируют с флагами самопровозглашенной ДНР. Этот снимок, на котором якобы есть Киселев, сделали в Петербурге.

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