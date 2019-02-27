В штате Пенсильвания 45-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь обвиняют в убийстве пятерых родственников, среди которых были дети. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает CNN.

«45-летняя Шана Декри и ее дочь, 19-летняя Доминик Декри, обвиняемые правоохранительными органами округа Брукс в убийстве своих родственников, в том числе троих детей, в их квартире в Морисвилле», — говорится в сообщении.

Во время допроса в полиции женщина призналась, что она, ее сестра и дочь задушили своих родственников, после чего дочь задушила свою тетю. На шее Доминик также были найдены телесные повреждения.

При этом, Шана Декри подчеркнула, что все жертвы (в возрасте от девяти до 42 лет) сами хотели умереть. Все пять тел были найдены в понедельник в одной из спален дома.

В полиции отметили, что показания Шаны и Доминик, которые обе женщины давали под присягой, различаются, отмечается в сообщении.

Как отмечает телеканал, следователи допускают, что Шана и Доминик Декри были причастны к групповому акту суицида-убийства. Расследование инцидента продолжается.

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