Азербайджанская грузовая авиакомпания Silk Way West Airlines в очередной раз успешно прошла процедуру аудиторской проверки международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit) и продлила соответствующий сертификат еще на два года – до января 2021 года.

С учетом того, что требования данного стандарта ужесточаются с каждым годом, проведенный аудит еще раз подтвердил авиакомпанию Silk Way West Airlines как надежного грузового перевозчика, соответствующего самым строгим международным требованиям безопасности в гражданской авиации.

IOSA (программа IATA «Проверка Эксплуатационной Безопасности») — это несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита. Анализ безопасности включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. Предусмотрена система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиакомпании прописаны до мельчайших подробностей, что позволяет говорить о технологии обеспечения безопасности полетов.

Авиакомпания Silk Way West Airline получает сертификат уже в третий раз с момента ее первого признания в 2015 году и является второй в стране сертифицированной IOSA авиакомпанией после «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL).

Аудит проводился в отделах воздушных перевозок, инжиниринга и технического обслуживания, авиационных услуг, аэропортовых служб, наземного обслуживания и обработки грузов, обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности, управления персоналом и обеспечения качества, а также в центре управления полетами. Завершение аудита IOSA еще раз подтверждает приверженность Silk Way West самым высоким стандартам по безопасности полетов.

С момента своего основания в 2012 году грузоперевозчик постоянно расширяет свою маршрутную сеть с целью охватить многие направления по всему миру. Silk Way West Airlines выполняет полеты на девяти самолетах Boeing B747 из Баку до основных транспортных хабов, таких как Гонконг, Осака, Сеул, Дакка, Шанхай, Сингапур, Куала-Лумпур, Чикаго Милан, Амстердам, Люксембург, Стамбул, Дубай и др.

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