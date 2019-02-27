Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян прибыл с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Премьер-министр Армении встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Minval.az