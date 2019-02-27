Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян прибыл с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Премьер-министр Армении встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян прибыл с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Премьер-министр Армении встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Дата: 2019/02/27 12:29
Раздел: Новость
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