В канадском городе Кингстон в официальный выходной день двери продуктового магазина The Food Basics оказались открыты. В итоге он весь день проработал без присмотра персонала, но никто ничего не украл. Об этом сообщает RTVI.

В праздник Дня Семьи в городе почти никто не работал, включая The Food Basics, но его двери случайно оказались открыты. При этом персонал и руководство магазина не знали об этом.

Некоторые покупатели были не в курсе ситуации и продолжали ходить по магазину, делая вид, что он работает как всегда, а остальные стояли снаружи и пытались разобраться в ситуации.

Один из очевидцев рассказал журналистам издания, что стоял снаружи, когда из магазина вышел мужчина с двумя упаковками помидоров-черри: «Я у него спросил: „Эй, приятель! Ты просто взял эти помидоры?“ На что он ответил, что оставил $5 на прилавке».

Собеседник издания вызвал полицию, а они уже связались с руководством магазина. По словам менеджера, он не обнаружил, чтобы что-то повредили или украли.

«Двери были открыты и мы не знаем, кого в этом винить, но менеджер говорит, что ничего серьезного не повредили и не украли», — сказала офицер по связям со СМИ в полиции Кингстона Эшли Гутейнц.

Minval.az